Zurkowski spera in Empoli, ma è più vicino l’accordo con un’altra squadra. Benassi e un carico di gol portato in Liguria?

Il prossimo mercato della Fiorentina sarà fatto anche di alcune cessioni. In particolare sono tre le situazioni da monitorare.

In primo luogo c’è Maleh che considera in modo positivo la soluzione di Bologna.

Zurkowski spera di ritornare a giocare ad Empoli dove l’anno scorso ha fatto molto bene, ma è molto più vicino un accordo dei viola con la Salernitana, piuttosto che con il club azzurro.

Infine c’è Benassi può far comodo alla Sampdoria alla ricerca di rinforzi e di gol che uno come lui può garantire nonostante stiamo parlando di un centrocampista, come ampiamente dimostrato nel corso delle varie amichevoli dicembrine andate in scena.