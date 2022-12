Zurkowski spinge per restare in Toscana, ma c’è un’alternativa concreta che la Fiorentina sta valutando

Uno dei reduci del Mondiale in casa Fiorentina è il centrocampista polacco, Szymon Zurkowski.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore spinge per lasciare Firenze e per tornare ad Empoli. La Sampdoria rappresenta per lui un’alternativa concreta che la Fiorentina starebbe valutando.

A Empoli la valorizzazione sarebbe certa, a Genova ci sarebbero comunque dei punti interrogativi per l’integrazione nel nuovo gruppo e per il rendimento della squadra.

Zurkowski a fine agosto stava già spingendo per andare verso l’altra società toscana di A, solo la tensione fra i due club ha bloccato la cessione. Ora sembra che qualcosa sia cambiato, anche perché non giocando la mezzala rischierebbe di perdere ulteriormente valore.