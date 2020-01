Zurkowski: Un altro acquisto di Corvino potrebbe lasciare la Fiorentina…ma rimanere in Toscana

Dopo aver ceduto Cristoforo, Dabo e Rasmussen, la Fiorentina potrebbe piazzare altrove un altro giocatore che era stato acquistato da Corvino. Si tratta del centrocampista polacco Szymon Zurkowski, nazionale Under 21 polacco ed elemento che aveva fatto vedere delle belle cose nel corso della scorsa stagione e nel campionato europeo di categoria che, tra l’altro, si era giocato in Italia. Eppure in maglia viola fin qui ha davvero trovato poca gloria, scendendo in campo solo per qualche minuto contro Juventus e Udinese. A ricercare Zurkowski è l’Empoli che è davvero scatenato in questa campagna invernale, dato che ha già portato a casa la bellezza di sei giocatori.