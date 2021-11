Zurkowski volto nuovo del campionato, Fiorentina e Empoli si sono date appuntamento a fine stagione. Il giocatore: “Futuro in viola? Ora ho in testa solo l’azzurro”

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, andato in prestito all’Empoli, Szymon Zurkowski, è uno dei volti nuovi del campionato.

A fine stagione il presidente azzurro Corsi può riscattarlo per 4 milioni di euro, ma il club viola si è garantito il controriscatto per un milione in più. Le due società sono in ottimi rapporti e ne parleranno a fine stagione. Troveranno sicuramente un accordo.

Intanto il giocatore, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto: “Cosa mi piace di Empoli? Tutto. In particolare l’attenzione che la società dedica ai giovani”.

Sul futuro alla Fiorentina si è invece limitato a dire che “ora ho in testa solo l’Empoli. Vedremo a fine stagione”.