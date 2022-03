04-03-2018 – 04-03-2022: 4 anni senza Davide Astori

Sembra incredibile, ma sono già passati 4 anni dalla morte di Davide Astori e da quel terribile 4 marzo che ha cambiato la storia recente della Fiorentina.

La prima fuga di notizie dall’hotel di Udine in cui alloggiava la squadra allenata all’epoca da Stefano Pioli, poi la conferma di quanto successo. Il triste ritorno a Firenze, l’omaggio dei tifosi ai cancelli dell’Artemio Franchi e quel funerale in Piazza Santa Croce che richiamò migliaia di persone. Tutte presenti per dare l’ultimo saluto al Capitano.

Ancora una volta, Fiorentinanews.com si stringe attorno alla famiglia di Astori: un caloroso abbraccio all’ex compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, a babbo Renato, a mamma Anna e al fratello Marco.