16 mila euro per aver detto la verità. Non c’è davvero male come conto!

16 mila euro semplicemente per aver detto la verità. Le multe comminate a Rocco Commisso e, come responsabilità oggettiva, anche alla Fiorentina suonano come un salasso immeritato e un’ingiustizia allo stesso tempo.

E’ vero il fatto che Commisso non è stato molto diplomatico nell’utilizzo di alcune espressioni (come il “sono disgustato”); ma si è anche limitato a dire quello che tutti avevano visto, ovvero che il secondo rigore fischiato alla Juventus, a seguito del contatto regolare tra Ceccherini e Bentancur, era assolutamente inventato. Poi qualcuno ha voluto ricamarci sopra, si è inventato di sana pianta il discorso della “lotta al sistema” intrapresa dall’imprenditore italoamericano e un sacco di baggianate che non stanno né in cielo, né in terra. Quella di Commisso era una semplice presa di posizione sull’episodio singolo. Episodio che, è bene dirlo, ha influenzato il risultato della gara perché, è sempre bene dirlo anche a distanza di tempo, è arrivato sul punteggio di 1-0 per la Juve e ha tramortito i viola che invece, fino ad allora erano ampiamente in partita.

Tra giustizia sportiva e procura federale, la Fiorentina non è molto fortunata, diciamo così, ma ci auguriamo anche questo tipo d’atteggiamento non finisca per disgustare chi, come Commisso, nel calcio italiano c’è entrato da poco, dimostrando di avere anche una grande voglia di investire.