2027 (come Milenkovic) per dare un segnale in controtendenza. Ma intanto il telefono squilla a ripetizione

La Fiorentina negli ultimi anni ha venduto i suoi giocatori più importanti. Certo, non ha certo svenduto Chiesa e Vlahovic, si è fatta pagare bene dalla Juventus, ma il problema è che ha dato a tutti il segnale che qui basta portare soldi, magari tanti e si riesce a vedere subito il proverbiale cammello.

“E’ il segno del calcio moderno” obietterà subito qualcuno, ma vogliamo lasciare da parte queste ovvietà stile “non ci sono più le mezze stagioni” per provare a rovesciare la medaglia. Con Sofyan Amrabat la Fiorentina targata Rocco Commisso, ha l’opportunità di dare un segnale in controtendenza. Dopo aver tirato fuori una bella cifra (21,8 milioni di euro tra parte fissa e bonus che verranno versate alla fine del pagamento rateale al Verona) ora ci sarà da affrontare il tema del rinnovo contrattuale di uno dei protagonisti assoluti del Mondiale in Qatar.

L’obiettivo è quello di portare la scadenza contrattuale al 2027 (come Milenkovic) e quello che ci viene detto in questi giorni è che la Fiorentina è intenzionata a raggiungere l’agognata firma del giocatore. Certo, per farlo ci sarà da mettere mano al portafoglio, leggasi aumentare l’ingaggio allo stesso Amrabat, ma se si ritiene che questo giocatore sia fondamentale per il futuro della squadra, allora non sarà certo uno sforzo che resterà invano.

Intanto però c’è da fare i conti con una realtà che vede il telefono del procuratore di Sofyan, Mohammed Sinouh, suonare in continuazione in questi giorni. Senza contare le esternazione di fratello Nordin, che ha parlato di Tottenham prima e PSG dopo. Insomma c’è da fare in fretta, perché le sirene stanno già cantando e non vorremmo che riuscissero ad ammaliare quello che in molti hanno definito come il ‘pupillo di Commisso‘, evitando così un altro sacrificio tecnico in nome di non meglio precisate esigenze di bilancio.