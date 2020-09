25 milioni per Vlahovic? No, grazie. La Fiorentina ha rifiutato una bella offerta per l’attaccante. E le difficoltà per Piatek…

La Fiorentina crede fortemente in Dusan Vlahovic, tanto da rifiutare un’offerta da circa 25 milioni di euro del Lipsia per il giocatore. Della notizia ne da conto La Repubblica. Le difficoltà dei viola di arrivare a un attaccante di livello, compreso Piatek sul quale l’Hertha Berlino non vuole fare sconti, potrebbero indurre Iachini a trattenere il serbo in vista della prossima stagione e farlo così giocare con maggiore continuità. In ogni caso è auspicabile arrivare a un rinnovo contrattuale con l’ex Partizan e Commisso non ha mai nascosto di essere pronto a discuterne.

