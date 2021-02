Punti di vista diversi, obiettivo comune. Intanto la Fiorentina segue passo passo le orme dello scorso anno

“Fare meglio dello scorso anno” l’obiettivo della Fiorentina. Destino vuole, che la stagione 2020-21, lo dicono i numeri, sia fino ad adesso la fotocopia di quella passata. Con la vittoria sullo Spezia la squadra gigliata ha raggiunto quota 25 punti dopo 23 partite giocate. Riprendendo in mano il calendario e la classifica dello scorso anno, alla stessa giornata, la squadra che era di Iachini aveva conquistato gli stessi punti con lo stesso score: sei vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, quest’anno si contano un gol realizzato in meno e un gol subito in più.

Quello che può da una parte rassicurare la Fiorentina è che la quota salvezza quest’anno sembra essere leggermente più bassa. Il Cagliari terzultimo ha attualmente 15 punti con 23 partite giocate, mentre la scorsa stagione il Genoa a questo punto della stagione aveva già 19 punti (35 i punti della terzultima a fine stagione).

E se per i dirigenti viola l’obiettivo è fare meglio dello scorso anno, Prandelli sembra essere più realista: “Dobbiamo pensare solo a salvarci e farlo il prima possibile”. Questo il diktat dell’allenatore della Fiorentina. Punti di vista differenti, volutamente differenti. Ma l’obiettivo, da qualsiasi parte lo si guardi, rimane lo stesso.