Una partita “fortunata” per sfatare un tabù che dura da inizio stagione

C’è un dato sfortunato che la Fiorentina è chiamata a rovesciare al più presto. In questo campionato la squadra viola non ha ancora vinto due partite consecutivamente. L’occasione buona ce l’ha domenica, quando alla Dacia Arena si giocherà Udinese-Fiorentina. I Viola arrivano dalla bella vittoria interna contro lo Spezia e possono inanellare per la prima volta quest’anno una serie positiva che permetterebbe alla classifica di farsi sempre più tranquilla. I friulani invece, a 25 punti come la squadra di Prandelli, sono reduci dal pareggio in rimonta al Tardini contro il Parma.

Guardando i risultati degli ultimi 5 anni, considerando sia campionato che Coppa Italia, la Fiorentina non ha mai perso con l’Udinese che anzi, è la sua vittima preferita. Con 7 vittorie su 10 partite giocate infatti, la squadra di Udine è la formazione italiana con la quale la squadra gigliata ha vinto più volte negli ultimi anni.

Una partita che, nel bene o nel male, non sarà mai come tutte le altre. Per chi fosse superstizioso, qui potete leggere gli strani precedenti della sfida tra le due squadre. Superstizione a parte, adesso servono i punti e una continuità che la Fiorentina ancora fatica a trovare.