Fallita la possibilità di allontanarsi dalla zona pericolosa, per la Fiorentina adesso ci sono solo scontri diretti e “big match”

Una sconfitta di Udine che fa più male del previsto. La Fiorentina infatti con gli zero punti raccolti dall’ultima trasferta in Friuli, ha mancato l’occasione buona per provare ad allungare sul gruppo di coda della Serie A. All’inizio della scorsa giornata infatti le squadre a 25 punti erano ben quattro, di cui una era proprio l’Udinese. Alla fine ad approfittarne è stata proprio la squadra di Gotti, che con il gol allo scadere di Nestorovski si è portata all’undicesimo posto a +10 dalla zona retrocessione.

Da adesso in poi, fino al raggiungimento dei 40 punti (quota salvezza), per la squadra di Prandelli saranno tutti scontri diretti o partite contro le big del campionato. Guardando la classifica infatti, si nota una netta distanza tra le prime sette e squadre dalla decima posizione in poi. In mezzo alla spaccatura Hellas e Sassuolo.