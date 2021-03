L’ex viola Mancini segna anche in Europa League e porta la Roma con un piede ai quarti di finale

Dopo il Braga liquidato ai sedicesimi d’Europa League, altra gara da ex per Paulo Fonseca che nell’urna ha pescato lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi trovano il vantaggio già nel primo tempo. Capitan Pellegrini è bravo ad inserirsi e a battere con freddezza il portiere della formazione ucraina. Nella ripresa poi El Shaarawy prima fa 2 a 0 con un delizioso tocco sotto, poi ci pensa il solito Mancini. Il difensore ex viola mette a segno l’ennesimo gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo e fa 3 a 0 per i capitolini. Vittoria netta degli uomini di Fonseca che con l’ottimo risultato messo in cassaforte mettono già un piede ai quarti di finale della competizione.