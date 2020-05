64 anni fa la Fiorentina vinceva il suo primo Scudetto con cinque turni d’anticipo – VIDEO

64 anni fa la Fiorentina vinceva il suo primo Scudetto. Il 6 maggio 1956 si giocò a Trieste la partita che consegnò il titolo alla squadra di Fulvio Bernardini con ben cinque giornate di anticipo. I viola pareggiarono 1-1 contro la Triestina, con il vantaggio di Julinho pareggiato (inutilmente) da Brighenti. La Fiorentina fu un’autentica macchina da guerra in quella stagione, tanto che rimase imbattuta per tutto il campionato perdendo solo l’ultima gara contro il Genoa. I viola conquistarono il primo posto in classifica all’ottava giornata e lo conservarono solidamente fino alla fine del campionato. Un trionfo passato alla storia, che ne consegna gli artefici alla leggenda della Fiorentina. Questa la rosa che si laureò campione d’Italia: Sarti, Toros, Bartoli, Cervato, Magnini, Rosetta, Carpanesi, Chiappella, Gratton, Mazza, Orzan, Prini, Scaramucci, Segato, Bizzarri, Julinho, Montuori, Virgili. Di seguito riportiamo un filmato che mostra tutti i gol più belli di quello straordinario campionato: