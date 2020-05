Valcareggi: “Locatelli è bravo, ma io userei i soldi della cessione di Chiesa per Tonali”

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina, ha parlato così a Lady Radio: “Le positività degli ultimi giorni mi hanno ghiacciato l’entusiasmo. Spero che la Serie A possa ripartire, ma le condizioni cercate dal Comitato Tecnico-Scientifico ancora non ci sono. Non so se in dieci giorni ci può essere un cambiamento tale. Locatelli è bravo, ma io prenderei Tonali. E’ ideale per la Fiorentina, userei i soldi della cessione di Chiesa per prendere lui. Tra qualche anno farà il titolare in una big. Svalutazione dei giocatori? Non ci sarà nessun tipo di sciacallaggio con i cartellini di giocatori forti tipo Chiesa: chi lo vuole dovrà spendere almeno 70 milioni. Altrimenti rimarrà per un’altra stagione alla Fiorentina“.