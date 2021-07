La Fiorentina saluta Moena con una partita a calciobalilla FOTO

La Fiorentina dopo due settimane di allenamenti intensi è pronta a lasciare il ritiro Moena per tornare a Firenze al Centro Sportivo Davide Astori e preparare la prima uscita ufficiale contro l’Ascoli in Coppa Italia. Nelle ultime ore di permanenza in trentino, dopo le due amichevole disputate tra giovedì e venerdì, i giocatori viola hanno usufruito di qualche ora di riposo. l

La Fiorentina, tramite i propri canali social, ha voluto regalare ai propri tifosi una cartolina molto Particolare. Ecco il post con Vlahovic, Dragowski, Saponara, Igor e Duncan pubblicato su Twitter dal club viola: