Nicolini: “La Fiorentina segue Dodo, è uno dei profili migliori in circolazione. Piace anche Maycon, ma servono offerte all’altezza”

Il vicedirettore sportivo dello Shakthar Donetsk Carlo Nicolini, intervistato da TMW, ha parlato dell’interessamento della Fiorentina nei confronti di Dodo, terzino destro classe ’98 in forza al club ucraino.

“Dodo lo stanno seguendo in tanti, la Fiorentina su tutti. A dicembre abbiamo rifiutato un’importante offerta del Bayern Monaco per lui perché non volevamo privarcene. Sono pochi i profili migliori di Dodo in circolazione. Maycon? La Lazio è interessata, così come Atalanta e Fiorentina. Il giocatore era ed è al centro del progetto di De Zerbi. Se lui lo ritiene un punto cardine, vuol dire che il ragazzo ha qualità tecnico-tattiche e professionali tali da essere pronto per il salto in Serie A”.

Chiosa finale: “Le società italiane devono capire una cosa. Per prenderli serve una proposta adeguata, non è detto che loro accettino l’Italia solo perché è l’Italia: sono professionisti abituati a giocare la Champions, hanno mercato e devono ricevere un’offerta all’altezza”.