A Bergamo temono il difensivismo di Iachini: le insidie viola sulla corsa Champions

Come è vista la Fiorentina di Iachini a Bergamo? L’immagine della squadra viola purtroppo non è quella di qualche anno fa, quando le sfide tra viola e nerazzurri erano quasi sempre appannaggio dei primi e, anzi, la sfida di questa sera è presentata dal Corriere di Bergamo con tante insidie in ottica della corsa Champions degli uomini di Gasperini, ma più che altro per l’atteggiamento difensivo che incontreranno. La partita di Firenze spesso è stata indigesta per l’Atalanta e l’approccio ostativo da parte della squadra di Iachini potrebbe costringere agli straordinari gli orobici.