A brevissimo il riscatto della Salernitana per Dia: dopo si inizierà a parlare con la Fiorentina. Terzic intriga Sousa, ma occhio alla concorrenza

Come riportato da TuttoMercatoWeb, Boulaye Dia tra qualche giorno verrà riscattato dalla Salernitana (la scadenza è fissata per il 30 giugno). Il club granata pagherà 12 milioni di euro al Villarreal e poi inizierà a parlare del futuro dell’attaccante senegalese. Sul giocatore c’è la Fiorentina che ha già parlato con i campani, con la dirigenza gigliata che ha fatto capire le proprie intenzioni, anche se tra domanda e offerta c’è distanza.

Per colmare il divario, si sta pensando in queste ore ad una contropartita tecnica, che al momento non parrebbe rispondere al nome di Arthur Cabral, ma bensì a quello di Aleksa Terzic. I discorsi sono avviati, ma attenzione anche all’Inter, che potrebbe inserirsi dopo aver dato l’addio ad Edin Dzeko finito al Fenerbahce.