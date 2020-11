A che servono quattro terzini per giocare a tre? Il presupposto della nuova Fiorentina e un esempio europeo da seguire

Lirola e Venuti da una parte, Biraghi e Barreca dall’altra: sono quattro i terzini che attualmente fanno parte della rosa della Fiorentina, interpreti perfetti per essere impiegati in una difesa a quattro, che tutti in carriera hanno interpretato prima o dopo. Eppure nell’ultimo anno a Firenze si è parlato sempre e solo di difesa a tre, prima perché c’era un Dalbert in palese difficoltà nel fare il quarto di sinistra, poi perché comunque la quantità di centrali era piuttosto folta e l’intesa tra Pezzella, Milenkovic e Caceres buona. E così la vera essenza degli esterni presenti nella rosa è stata di fatto sacrificata, cercando adattamenti di chi nelle proprie corde non ha magari la capacità di spinta che poteva offrire Chiesa. Con Prandelli la storia potrebbe cambiare, perché la difesa a quattro tornerebbe utile anche in altri reparti e darebbe la possibilità di creare una Fiorentina dalle intenzioni più propositive, con una spinta dal basso che va molto di moda a livello europeo. Anche da parte di chi magari usa i tre centrali, ma con esterni che spingono in modo continuativo, a differenza di quanto abbiamo visto fare ai vari interpreti in maglia viola negli ultimi mesi.

