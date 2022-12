A Cipro va molto meglio: la media gol di Kokorin supera ogni aspettativa. Con un infortunio di mezzo

L’attaccante dell’Aris Limassol e di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin sta riuscendo a ritrovarsi nella sua nuova avventura a Cipro. Come riportato dal portale Eurofootball.ru, il russo è riuscito a realizzare ben 5 gol e 2 assist in 10 partite, una media che supera ogni rosea aspettativa.

Nel mese di dicembre, Kokorin è stato fermo per infortunio, come raccontato dall’allenatore dell’Aris Shpilevsky, ma ieri è tornato in campo e persino da titolare, nel ‘big match’ contro l’APOEL Nicosia. L’incontro è terminato 1-1 e il ritorno in campo del russo è stato tutt’altro che esaltante: soltanto un gol annullato per fuorigioco per l’ex numero 91 viola, che deve ancora lavorare per tornare nelle migliori condizioni.