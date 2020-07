A Commisso l’ultima parola sul prossimo allenatore: la selezione diretta del patron viola

A prescindere dal candidato definitivo che verrà poi scelto, la decisione sul prossimo allenatore della Fiorentina è cruciale in questi giorni e la più immediata da prendere: come scrive La Nazione, la parola finale vuole metterla Rocco Commisso, che avrebbe idealmente l’esigenza di parlare dal vivo con il prescelto. La questione al momento è soggetta alla sua scelta di rientrare in Italia, sottoponendosi però all’iter della quarantena. Vuole essere il patron però a valutare bene, senza farsi condizionare da contratti già in essere, come avvenne con Montella un anno fa, e sarà lui stesso poi ad annunciarlo al popolo viola.

0 0 vote Article Rating