A Crotone una chance per i giovani viola: tra chi ci spera e chi ci sperava

Saranno ter i giocatori della Fiorentina Primavera che viaggeranno insieme alla Prima Squadra in direzione Crotone per l’ultima partita di questa stagione. Beppe Iachini ha infatti inserito nella lista dei convocati i giovani Alessandro Bianco, Fabio Ponsi e Jacopo Ricco.

Bianco, centrocampista classe 2002, è alla sua terza chiamata con i “grandi”, complice anche la sua squalifica con la Primavera. Mezzala dotata di grande intensità e ritmo, quest’anno con la squadra di Aquilani ha spesso fatto vedere buone cose in mezzo al campo. Da ricordare la sua buonissima prestazione durante la finale di Coppa Italia al Tardini contro la Lazio che ha contribuito a riportare la coppa a Firenze. La fisicità non è il suo forte, ma due ottimi piedi e una buona visione di gioco compensano benissimo la carenza fisica. Il ragazzo torinese potrebbe trovare spazio a partita in corso all’Ezio Scida.

Ponsi e Ricco li abbiamo già visti varie volte tra i convocati della Fiorentina quest’anno. Il terzino viola è stato fortemente voluto da Iachini e sempre presente agli allenamenti con la Prima Squadra e, anche per questo, potrebbe trovare spazio anche a partita in corso a Crotone. Più difficile invece vedere il classe 2003 Jacopo Ricco, domani in veste di secondo portiere viste le assenze di Dragowski e Rosati.

A non essere stato chiamato invece è stato Mattia Fiorini, capitano della Primavera assente oggi con i suoi anche lui per squalifica. Il difensore era stato chiamato da Iachini per la rifinitura della mattina ma poi non è partito con il resto dei compagni in direzione Crotone.