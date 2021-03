“A De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate, quindi Sarri non tornerà al Napoli”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato a Radio Crc anche di Maurizio Sarri, più volte nominato come prossimo allenatore della Fiorentina: “Non credo a un suo ritorno a Napoli, a De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate. Quando sei al Napoli devi restarci, altrimenti se vai via poi non torni più”.

E poi ha aggiunto: “Stesso discorso vale per me. Io tornerei volentieri a lavorare nello staff azzurro, ma non posso farlo se non mi chiamano. Sento di avere l’affetto dei tifosi, ma purtroppo questo non basta e la stessa cosa vale per Sarri“.