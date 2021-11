A Empoli occhio al cartellino: due titolari della Fiorentina sono in diffida

Due giocatori della Fiorentina dovranno fare particolare attenzione ai cartellini durante la sfida contro l’Empoli: Giacomo Bonaventura e Alvaro Odriozola sono infatti a quota quattro ammonizioni e sono entrati automaticamente in diffida. In caso di un cartellino nel derby toscano sarebbero costretti a saltare per squalifica la sfida del Franchi contro la Sampdoria in programma per martedì 30 novembre.

In casa blucerchiata invece i diffidati sono due centrocampisti: Albin Ekdal e Kristoffer Askildsen.