A fatica la Roma a Salerno mentre Dragowski è subito protagonista nella vittoria dello Spezia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una doppia vittoria per 1-0 nei due posticipi serali della prima giornata: successi per Roma e Spezia, contro Salernitana ed Empoli. Nell’acuto risicato dei giallorossi a Salerno decisivo Cristante con un sinistro da fuori alla mezz’ora del primo tempo.

In Liguria invece decisivo Nzola su una bella ripartenza dei suoi mentre Dragowski si è messo in luce con un paio di interventi tra i pali. In campo per 90 minuti anche Bajrami.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta, Inter, Milan, Torino, Fiorentina, Lazio, Roma, Spezia 3, Bologna, Cremonese, Empoli, Verona, Juventus, Lecce, Monza, Napoli, Salernitana, Sassuolo, Sampdoria, Udinese 0.