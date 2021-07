A Firenze tornano anche i nazionali: il programma che dovranno seguire Castrovilli e i sudamericani

Dopo il resoconto di questa mattina del dottor Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, il club viola ha chiarito anche il programma che dovranno seguire gli ultimi reduci dagli impegni con le proprie nazionali. Per quanto riguarda i sudamericani (Pulgar, Quarta, Pezzella e Nico Gonzalez) come da protocollo dovranno allenarsi singolarmente, essendo in ‘bolla’, per una settimana dal giorno del loro arrivo.

Situazione completamente diversa per Gaetano Castroilli: il fresco campione d’Europa, essendo munito di green pass potrà aggregarsi da subito da martedì quando la Fiorentina riprenderà la preparazione al centro sportivo ‘Davide Astori’. Il centrocampista potrebbe già essere disponibile per l’amichevole di sabato prossimo contro ‘Espanyol.