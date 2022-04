A Gasperini non basta una perla di un ex viola, ma si vede trafiggere dal fuoco amico. Discorso qualificazione rimandato al ritorno

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si giocava l’andata dei quarti di finale di Europa League questa sera. Alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania, i nerazzurri affrontano i padroni di casa biancorossi con un Luis Muriel scatenato. Colombiano a tratti straripante nel primo tempo, capace di fare reparto da solo e cambiare situazioni nella trequarti campo difensiva dei tedeschi. A fine primo tempo il risultato è giusto, anche se la sensazione di pericolosità della squadra targata Red Bull è vigorosa soprattutto con gli attaccanti, grande qualità, anche se ben controllati dai difensori nerazzurri.

Nella ripresa, è da notare il ritorno in campo di Duvan Zapata, dopo lunghe settimane di infortunio. Verso l’ora di gioco poi è arrivato il pareggio dei padroni di casa. Dopo aver sbagliato un rigore (causato da Demiral) con l’ex Milan Andrè Silva, parato da Musso, il Lipsia ha trovato l’1-1 con un’autorete di Zappacosta, con la complicità di Musso. Nonostante ci siano stati ben 4 legni, 2 per parte, e negli ultimi istanti il Lipsia sia andato più volte vicino al gol, la gara è terminata in parità.

Si deciderà tutto quindi tra 7 giorni nella sfida di ritorno di Bergamo.