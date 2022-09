“A Italiano deve essere riconosciuto il grande lavoro portato avanti la scorsa stagione con la Fiorentina. I viola hanno avuto un percorso irregolare ma restano capaci di produrre grande qualità sul campo”

Marco Pacione, ex attaccante dell’Hellas Verona e storico team manager del Chievo, autore di un gol vittoria per gli scaligeri in trasferta contro la Fiorentina nel 1986, ha commentato il brutto inizio di stagione della squadra viola in un’intervista rilasciata a L’Arena: “La Fiorentina non vince dal 18 agosto. Brutta storia. Nel senso: partiranno fortissimo, saranno carichi a mille. Per la Fiorentina è già una partita che conta moltissimo. Il Verona dovrà dimostrarsi bravo a reggere l’urto”.

E alla domanda se il tecnico viola Italiano sia già nella tempesta risponde: “Firenze pretende. Ma ho grande stima di Vincenzo. Italiano è un temperamentale. Sa trasmettere tutta la sua forza. E gli deve essere riconosciuto il grande lavoro portato avanti la scorsa stagione. La Fiorentina ha avuto un percorso irregolare ma resta squadra capace di produrre grande qualità sul campo. Per questo, per il Verona sarà test utilissimo nel suo percorso di crescita”.