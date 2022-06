“A Italiano hanno promesso una buona squadra, il mercato entrerà nel vivo. Ramadani è da sempre alleato della Fiorentina. Se arriva Mandragora salta Grillitsch”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto su SpaceViola, toccando molti dei temi principali in casa Fiorentina, a cominciare dalla situazione dell’allenatore Vincenzo Italiano: “Visto il rinnovo, direi che gli hanno promesso sicuramente una buona squadra e competitiva, altrimenti non avrebbe continuato da separato in casa con i dirigenti. Le cose inizieranno a girare a breve, il mercato entrerà nel vivo”.

Sull’obiettivo di mercato Jovic: “Qualche anno fa era considerato uno dei migliori 9 in circolazione e al Real Madrid è stato chiuso da un certo Benzema. Se sposasse il progetto viola ed entrasse nei meccanismi del mister, sarebbe un colpo importante. Inoltre, se è una scelta di Italiano, dobbiamo fidarci”.

Sul procuratore Fali Ramadani: “È sempre stato alleato della Fiorentina, fin dai tempi in cui allungò il contratto di Ljajic per non perderlo a zero la stagione successiva. Penso la stessa cosa verrà fatta con Milenkovic. Inoltre, ricordiamo che ha portato Chiesa alla Juventus facendo entrare tanti soldi nelle casse viola, ha preso con sé Italiano ed assiste Jovic: la giocata l’ha fatta lui. Nel calcio girano tanti soldi, chi vuole mangiare si siede a tavola: questo è”.

Su altri possibili acquisti viola, aggiunge: “Vanja Milinkovic-Savic? Penso che sia giusto avere delle gerarchie in porta e non sono così convinto che lui venga a fare il secondo. Magari lo useranno per quando andremo ai rigori, ma non per parare (ride, ndr). Il portiere deve dare sicurezza alla squadra. Grillitsch? Se prendiamo Mandragora, penso che sia definitivamente saltato. A questo punto credo che andranno su una mezzala al posto di Castrovilli, visto il lungo infortunio che lo terrà fuori per tanto tempo”.