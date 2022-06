A Madrid sperano nell’obbligo di riscatto su Jovic ma il passaggio definitivo alla Fiorentina è tutto da discutere

Dovrebbe essere il prestito semplice la formula del passaggio di Luka Jovic alla Fiorentina, una riedizione del caso-Odriozola, con esito finale poi tutto da valutare: la speranza del Real sarebbe stata quella del trasferimento definitivo, almeno in prospettiva, e Marca parla addirittura di una società viola propensa ad accettare la clausola per l’obbligo di riscatto. Le Merengues ormai sul serbo non ci puntano più ma per la Fiorentina si tratterebbe di un investimento imponente soprattutto a livello di ingaggio: per questo è molto più probabile che i discorsi vengano rinviati all’anno prossimo.