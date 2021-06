A Moena un momento decisivo per la costruzione della Fiorentina di Italiano. I primi contatti del tecnico coi giocatori dopo la firma

Il ritiro di Moena sarà decisivo per far capire a Italiano quanti e quali giocatori saranno funzionali alla sua idea di gioco e alla sua Fiorentina. Una riprova direttamente sul campo a quanto visto da lontano (l’anno scorso) e quanto detto coi dirigenti gigliati in queste ultime giornate.

I primi contatti telefonici con i giocatori viola, si legge su La Nazione, ci saranno dopo la firma ufficiale sul contratto (entro due giorni) che legherà il tecnico al club di Commisso per due stagioni, con opzione per la terza a favore del club.