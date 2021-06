A Napoli fanno il prezzo per Politano, seguito da Fiorentina e Lazio. Ma Spalletti…

Il suo nome non è rientrato tra i convocati di Roberto Mancini per l’Europeo, il suo nome però già da tempo sulla bocca di molti. Complice anche una buonissima stagione con la maglia del Napoli, non è una novità che Matteo Politano piaccia tanto a Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri, nuovi allenatori di Fiorentina e Lazio. Sulla panchina partenopea si siederà a breve Luciano Spalletti, che indicherà alla società azzurra i giocatori incedibili. Tra questi sembra esserci anche Politano, che potrebbe dire addio solo a fronte di un’irrinunciabile offerta da più di 25 milioni. Le pretendenti sono avvisate: o una super offerta o Politano rimane a Napoli.