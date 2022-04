A Napoli ha vinto la Fiorentina…dell’anno scorso! Italiano e il passaggio in una “nuova dimensione”

A Napoli ha vinto la Fiorentina della stagione scorsa. Per l’esattezza nove giocatori su undici c’erano già nel campionato finito con una triste salvezza. I nuovi del “Maradona” erano Gonzalez e Cabral, che ha preso il posto di Vlahovic. Potrebbe bastare questo dato per far capire non solo il capolavoro di questa vittoria, ma di tutta la stagione. La differenza è Vincenzo Italiano, 44 anni, siculo-tedesco, due campionati in Serie D, uno in Serie C, uno in Serie B, al secondo in Serie A.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è diventato allenatore della Fiorentina quasi per caso, dopo la traumatica rottura fra Commisso e Gattuso e anche lui, per staccarsi da Spezia, ha dovuto rompere il contratto fra le polemiche e la rabbia dei tifosi liguri. Dopo Trapani, aveva realizzato una doppia prodezza a La Spezia, prima con la promozione in A, poi con la salvezza. A Firenze si giocava molto, era il passaggio in una nuova dimensione.