A Napoli hanno trovato l’erede di Callejon: “Era difficile sostituire un giocatore così forte tecnicamente e tatticamente, ma lui non lo sta facendo rimpiangere”

“Lasciatemi spendere due parole per questo calciatore che in quest’anno di grandi difficoltà sta facendo grandi cose. Lo dico io che ho avuto un amore incommensurabile per Callejon“. A parlare così è stato il giornalista della RAI Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha aggiunto sull’attaccante della Fiorentina: “Un giocatore davvero strepitoso che abbiamo avuto l’onore di avere in azzurro. Era difficile sostituire un elemento del genere tecnicamente e tatticamente. Politano sta facendo di tutto per non far rimpiangere un campionissimo come lo spagnolo passato alla Fiorentina. Strappa, dribbla, segna, è fortissimo: sono innamorato di questo talento per tutto quello che sta mostrando con grande determinazione.”