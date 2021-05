A Napoli ne fanno una questione di… scaramanzia! La squadra di Gattuso cambia l’albergo fiorentino “maledetto”

Che a Napoli la scaramanzia sia una vera e propria tradizione, questa non è una novità. Che lo scudetto del 2018 la squadra partenopea lo abbia perso in albergo, nemmeno. Scherzi a parte, celebre rimane la frase detta dall’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo la sonora sconfitta di tre anni fa per 3-0 contro la Fiorentina che negò agli azzurri di continuare a sperare nel sogno scudetto.

Un titolo perso in albergo e il Napoli, proprio per scaramanzia, non tornerà nella struttura fiorentina che ospitò la squadra nel 2018. Il primo allenatore a rinnegare il ritorno nell’albergo “maledetto” per la squadra partenopea fu Ancelotti, ma anche la squadra di Gattuso domani, alloggerà in una struttura diversa, distante solo poche centinaia di metri dall’altra.