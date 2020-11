A Rennes sono già stufi di Dalbert: tutto pronto per il rientro anticipato all’Inter?

Neanche il ritorno in Ligue 1 sembra aver giovato a Dalbert che dopo essere stato rimandato indietro dalla Fiorentina, rischia di subire lo stesso trattamento anche dal Rennes, ma dopo appena mezza stagione. L’Equipe infatti sottolinea la delusione per le sue prestazioni da parte del club francese, impegnato anche in Champions League, ma anche per il suo atteggiamento: ecco perché a gennaio, il brasiliano potrebbe tornare a Milano.

