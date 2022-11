A Riga tifano Juve? No, volevano solo fare i simpatici con la maglietta dell’ex Vlahovic

Episodio curioso in quel di Rigas-Fiorentina, non sfuggito alle telecamere di Sky Sport. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata a Riga contro l’RFS, ha trovato anche Dusan Vlahovic tra gli avversari. Ebbene sì, durante il primo tempo, infatti, è stato possibile notare che nella curva dei padroni di casa due tifosi, per stuzzicare i sostenitori viola, vestivano la maglia della Juventus.

Non solo, uno dei due indossava la maglietta della passata stagione con il numero 7 di Dusan Vlahovic che arrivò a Torino a gennaio del 2022 (proprio dalla Fiorentina) e, con la 9 non disponibile, scelse il numero che era stato di Cristiano Ronaldo. In ogni caso, a poco è servito lo sfottò dato che la formazione di Italiano ha liquidato, facilmente, e nel primo tempo, i simpatici tifosi lettoni.

Di seguito l’istantanea in cui si nota un tifoso dell’RFS indossare la maglia bianconera della Juve: