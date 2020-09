A rischio l’intrigo di mercato che coinvolge Milik e Dzeko: la Juventus torna su un vecchio pallino

Si è fermato l’intreccio di mercato che vede coinvolti Arkadius Milik ed Edin Dzeko. Il primo, accostato anche alla Fiorentina, sarebbe dovuto passare alla Roma per 3 milioni di prestito, 15 per il cartellino e ulteriori 7 di bonus. Il bosniaco, invece, avrebbe lasciato la Capitale per la Juventus, pronta ad affidargli l’attacco di Pirlo al fianco di Ronaldo e Dybala.

Sembrava tutto fatto, ma delle pendenze tra il Napoli e Milik avrebbero fermato la trattativa. E la Vecchia Signora, stufa di aspettare, si sarebbe buttata su un cavallo di ritorno. Si tratta di Alvaro Morata, che già in passato ha vestito la maglia bianconera. 10 milioni più 45 milioni di euro per il riscatto. Sono le cifre, spiega Cope, che la Juventus è pronta a mettere sul tavolo per arrivare al centravanti dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo sarebbe pronto a tornare in Italia: il ciclo all’Atletico Madrid sembra volgere al termine e Diego Simeone ha già definito l’acquisto del sostituto. Per uno strano scherzo del destino, il nome designato è proprio quel Luis Suarez, sedotto e abbandonato dalla Juventus dopo aver capito che non avrebbe ottenuto il passaporto comunitario entro la fine del mercato.