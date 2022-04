“A Salerno ci si aspettava di più da Ribery. La crescita di Ranieri è sotto gli occhi di tutti”

Questo pomeriggio il direttore di SalernitanaNews.it Alfonso Maria Avagliano, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto di vista in casa granata alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto:

“Quasi sicuramente domani dovrebbe esserci il massimo stagionale di affluenza, superando quando fatto in precedenza contro la Juventus. Ci saranno oltre 20mila tifosi anche con una coreografia a base di coriandoli per l’occasione: una situazione che coinvolgerà tutto lo stadio. So che ci saranno anche diversi tifosi Viola: a ieri sera erano stati venduti oltre 5000 biglietti. L’entusiasmo si era spento dopo la gara col Torino: non riuscendo a vincere con Bologna e Sassuolo è chiaro che il tifoso comincia a pensare che sia finito tutto. Poi le ultime due vittorie con Sampdoria ed Udinese hanno riacceso tutto. Da una timida fiammella è diventato un fuoco. Come sta la squadra di Nicola? Intanto rientrano Djuric e Mazzocchi dopo le rispettive squalifiche, due giocatori molto importanti per la squadra. L’attaccante fa salire la squadra e l’esterno risulta un pendolino sulla fascia ed è uno degli acquisti più azzeccati. Da segnalare anche Emerson che nonostante tutte le difficoltò del calcio italiano sta emergendo. Attenzione per anche un turnover, i granata vengono da partite dispendiose. In attacco, poi, Nicola ha una certa abbondanza in attacco. Onestamente credo che la Salernitana dovrebbe giocare col 3-5-2. Radovanovic ha avuto un problemino e si accomoderà in panchina. La formazione dovrebbe essere questa: Sepe in posrta, Fazio, Ranieri, Gyomber, Mazzocchi, Zortea/Verdi, Ederson, Coulibaly, Bohinen, con Verdi in fascia, RIbery con Djuric, se c’è Zortea in fascia, c’è Verdi con Djuric. Una valutazione su RIbery? CI si aspettava qualcosina in più, non ha ancora mai segnato. Cerca sempre l’assist, è anche un motivo fisico probabilmente. Nonostante non abbia lo smalto di un tempo, ha il suo solito carisma. E in questo fa la differenza. Ranieri? la sua crescita si tocca con mano. Da difensore centrale sta crescendo molto dopo alcune indecisioni. La cura Nicola gli ha fatto bene, ha anche una certa personalità, potrà dire la sua in A anche in futuro.”