“A silenzio stampa concluso mi aspetto che Commisso esponga i reali progetti per il futuro. Dopo due anni così serve chiarezza”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana della vittoria della Fiorentina: “Gli episodi sono arrivati tutti al momento giusto, facendo prendere alla partita una piega molto favorevole. Abbiamo visto una squadra viola più concentrata del solito e questo ha fruttato una vittoria fondamentale. Purtroppo i soliti errori in fase di non possesso hanno propiziato il gol del Verona, ma per fortuna i due gol di vantaggio sono bastati”.

E poi ha aggiunto: “A silenzio stampa concluso mi aspetto che Commisso parli in modo chiaro in merito a quelli che sono i reali progetti per il futuro, perché dopo due anni così almeno un po’ di chiarezza Firenze se la merita. Il presidente è molto cambiato da quando è arrivato. Prima era molto esuberante, ora ha scelto di tenere un profilo basso perché ha capito l’importanza del campo. Ho apprezzato molto la scelta del silenzio stampa”.