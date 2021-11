A sorpresa spunta una pretendente per Terzic ma con il rischio esonero di D’Aversa…

Se non altro abbiamo avuto modo di vederlo in qualche spezzone, mai da titolare però perché sulla sinistra la posizione di Biraghi è intoccabile: Aleksa Terzic è l’unica alternativa al capitano viola ma a gennaio potrebbe anche trovare spazio altrove. Secondo La Nazione infatti, D’Aversa ci ha messo gli occhi sopra per la sua Sampdoria, che potrebbe chiederlo in prestito secco o tuttalpiù con diritto di riscatto (e controriscatto viola). C’è anche però il rischio che a gennaio il tecnico non sia più sulla panchina blucerchiata e questo potrebbe cambiare le carte in tavola.