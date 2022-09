A una settimana da Atalanta-Fiorentina, l’infermeria la fa da padrone. Anche Gasperini avrà tanti titolari in dubbio

Tra una settimana esatta tornerà in campo la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Attesa dalla difficile trasferta di Bergamo, la squadra troverà la capolista Atalanta che però dovrà fare prima i conti con l’infermeria. Gian Piero Gasperini, dopo l’allenamento di ieri, ritroverà i suoi giocatori martedì e avrà un quadro più chiaro sui disponibili.

Anche in casa Atalanta, quindi, non sono pochi gli infortunati. Se la Fiorentina potrebbe ancora dover fare a meno di Milenkovic, la Dea ha Zapata in forte dubbio (che, come il serbo, non si è ancora tornato in gruppo), Koopmeiners e Demiral che hanno avuto problemi in Nazionale. Sarà da valutare anche Zappacosta (che potrebbe finire almeno in panchina). Indisponibili sicuramente Musso e Djimsiti, con il primo che lascerà la porta a Sportiello.