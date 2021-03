“A Vlahovic bastava solo una cosa e gliel’ha data Prandelli. Vi dico da quando è cominciata la crisi di Pezzella”

L’ex difensore e oggi telecronista di Sky Sport, Luca Pellegrini, ha parlato dei temi di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Nell’ultimo gol segnato, Vlahovic ha messo in mostra tutte le sue qualità migliori. Dopo aver rubato il tempo a Glik, gli è partito un tiro formidabile. Se l’avesse fatto qualcun altro, sarebbe passato in televisioni per diversi giorni di fila. Il serbo ha questi colpi, mi ricordo anche la rete contro il Napoli nella passata stagione. A Vlahovic bastava solo una cosa e gliel’ha data Prandelli: la fiducia. Quarta mi piace, mi ricorda il primo Caceres: è un giocatore duttile che può giocare in diversi ruoli. Pezzella? Da quando ha perso il compianto Astori e ha dovuto calarsi nel ruolo di leader, è calato. Spesso butta via il pallone senza stopparla, non so se quest’insicurezza è dettata dalla poca fiducia che sente attorno a lui o forse dal contratto in scadenza nel 2022″.