AAA cercasi centrocampo: La Fiorentina aspetta Amrabat, ma c’è bisogno di tutti

Le responsabilità dell’avvio negativo di stagione da parte della Fiorentina sono da dividersi tra tutti le parti in causa. Dirigenza, allenatore (che infatti è stato il primo a pagare) e giocatori, nessuno può dirsi escluso. Buttando l’occhio sui calciatori, si può notare che anche il centrocampo di Prandelli ci sta mettendo del suo nei risultati al contrario della Viola.

E questo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, era meno lecito da attendersi vista la qualità e il ricco assortimento della mediana. Non possono sorprendere gli stenti della Fiorentina se i primi giocatori ad andare in affanno sono proprio i costruttori di gioco. Il primo non può che essere Sofyan Amrabat: trascinatore a Verona, praticamente anonimo a Firenze. Così, la Fiorentina sta ancora aspettando il mediano universale capace sia di impostare, ma anche di sradicare palloni dai piedi degli avversari.

Per riuscire a cambiare passo, Prandelli avrà bisogno di tutti. Da Castrovilli a Bonaventura passando per Pulgar, Duncan e Borja Valero. Il talento pugliese, protagonista di un super avvio di stagione da 4 gol in 5 partite, è calato di rendimento nelle ultime uscite. La Fiorentina si aspetta tanto da Pulgar e Bonaventura, anche se il cileno ha saltato la preparazione a causa della positività al Covid-19. E i risultati, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti.