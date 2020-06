“Abbiamo detto che avremmo fatto lo stadio della Fiorentina in zona Mercafir, anche se sapevamo quanto fosse complicato”

Intervistato da La Nazione, il consigliere regionale del PD, Michele Ventura, che ha seguito da vicino la nascita della città metropolitana come livello istituzionale, parla anche della vicenda stadio della Fiorentina e si lascia andare ad un mea culpa. Il suo ragionamento parte dal fatto che non si è completato il processo per arrivare all’area metropolitana, la quale è più che altro una sommatoria di comuni: “Prendiamo lo stadio. Abbiamo detto che lo facevano nella zona Mercafir, anche se sapevamo quanto fosse complicato per il trasferimento del mercato. Non solo, nello stesso quadrante di Nord Ovest erano già stati previsti il termovalorizzatore e il potenziamento dell’aeroporto. Tutto ciò senza il coinvolgimento dei comuni interessati. Perché su tutto questo Firenze ha avuto contro la piana intera fino a Prato e oltre? Perché probabilmente non c’è stato un coinvolgimento dei comuni per arrivare ad un inquadramento più vasto dei singoli progetti”.

