Abbiamo scherzato, la Fiorentina (molto probabilmente) ritorna ad Udine

Ancora non c’è una decisione definitiva su quali partite verranno giocate il prossimo fine settimana, ma c’è una soluzione che sta prendendo sempre più piede. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com è molto probabile che nel prossimo weekend vengano recuperate tutte quelle gare, compresa quella della Fiorentina ad Udine, che non sono andate in scena questo fine settimana.

In pratica abbiamo scherzato. Il club viola dovrà tornare immediatamente laddove è stato venerdì e sabato scorso, almeno fino a quando non ha saputo, a pochissime ore dalla partita, che la sua gara con l’Udinese sarebbe stata rinviata.

Oltre alla sfida tra gigliati e bianconeri dunque sarebbero in programma: Juventus-Inter, Sampdoria-Verona, Sassuolo-Brescia, Milan-Genoa e Parma-Spal.