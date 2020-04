Abbiamo scherzato, ma non troppo! Un altro asso per la Fiorentina

Abbiamo scherzato, giù la maschera. Non c’è nessun accordo per Modric che, per inciso, dovrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione, per dirottarsi però verso una squadra che non sarà la Fiorentina. Qualcuno ci è cascato, qualcuno nemmeno per un secondo, qualcuno si è incavolato e qualcuno ci ha mandato a quel paese, con il sorriso sulla bocca. E’ il destino di chi, per il primo aprile, si mette a fare qualche scherzetto innocente. A proposito, c’è anche chi ci ha scritto dove trovassimo la forza per scherzare in un periodo del genere. Ecco, proprio perché siamo in un periodo veramente triste, abbiamo cercato di riportare l’attenzione della gente su qualcosa di più frivolo, che facesse, anche per un solo secondo, sognare per un po’. Come l’arrivo di un grande campione, come un annuncio che potesse riempire il cuore di gioia. Abbiamo sempre più bisogno di ‘normalità’ e non di questo alone di tristezza che ci circonda. Non chiediamo che siate d’accordo con la nostra visione, ma crediamo che possiate almeno comprendere il nostro punto di vista.

Abbiamo scherzato, ma fino ad un certo punto. Sì perché la Fiorentina aveva (e probabilmente, nonostante tutto, ha ancora) voglia di portare a Firenze un altro giocatore di nome, di richiamo, da affiancare al già presente e confermato Franck Ribery. Tutto per proseguire quel progetto ambizioso di Commisso, che prevede la costruzione di una squadra che lotti per un piazzamento che garantisca alla qualificazione ad una coppa europea. Molto probabilmente quel nome di grido non sarà Modric, che ha altre strade ben più concrete davanti a sé, ma qualcuno di quel livello lì. Il compito nostro sarà scoprire chi.