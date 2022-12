Abete: “Il vero problema è stato quello di trovare nuove location per nuovi stadi. E anche per la Fiorentina…”

Il Presidente della LND Giancarlo Abete, ha parlato a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo “Le nuove guerre del calcio”, presso la sede della lega Pro a Firenze: “Non ho ancora visitato il Viola Park, ma mi dicono che potrà essere un’opera splendida. Per quanto riguarda i nuovi stadi, spesso le ristrutturazioni sono state fatte dove lo stadio era già presente. A Torino l’Allianz Stadium è stato costruito sulle ceneri del Delle Alpi. Il vero problema da alcuni anni a questa parte, è stato quello di trovare nuove location per nuovi stadi. E anche per quanto riguarda la Fiorentina, tutto è andato nella stessa direzione”.