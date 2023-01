Abisso ‘inventa’ un rigore, Politano lo sbaglia… ma poi il Napoli vince in scioltezza contro la Samp. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria autorevole per il Napoli che si conferma capolista della Serie A dopo il successo per 2-0 sul campo della Sampdoria, sempre in zona retrocessione. Avvio di gara scoppiettante, con l’arbitro Abisso che ‘inventa’ sostanzialmente un rigore per i partenopei dopo due minuti, per un contrasto tra Murru e Anguissa: Politano però dal dischetto se lo fa deviare sul palo da Audero. Al 19′ però arriva il vantaggio napoletano con il solito Osimhen, a cui fa seguito il rosso diretto a Rincon a fine primo tempo. Nella ripresa gestione degli uomini di Spalletti, fino al secondo rigore, calciato e trasformato però stavolta da Elmas.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 44, Juventus 37 Milan 36, Inter 34, Lazio 31, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 19, Lecce 19, Empoli 18, Monza 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.