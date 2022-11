Abodi: “Dimissioni in casa Juventus opportune e positive. Questo club va oltre, ci auguriamo anche nel futuro”

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha espresso la sua opinione in merito alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione della Juventus. Ecco le sue parole, riportate da Sport Mediaset: “Accolgo questo evento con giudizio positivo. Non è un momento semplice, per un club come la Juventus: è tempo di attendere e riflettere”.

E ha aggiunto: “Vedo l’atto come un’assunzione di responsabilità, come una difesa nei confronti del patrimonio della Juventus. Questo club va ben oltre a tutto ciò, nella sua storia e nel suo futuro, almeno ce lo auguriamo tutti“.